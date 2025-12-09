Brucia tutto Maxi-incendio in fiamme il palazzo | strade invase dal fumo volano pietre e mattoni

Una nube scura si è alzata all’improvviso nel cielo, mentre le fiamme hanno avvolto gli ultimi piani di un edificio, trasformando una tranquilla mattinata in un momento di pura emergenza. Il crepitio del fuoco e l’odore acre del fumo hanno rapidamente attirato residenti e passanti, rimasti attoniti davanti alla violenza del rogo. Le sirene hanno iniziato a rimbombare tra le strade circostanti mentre i primi detriti cadevano al suolo. Squadre di soccorso sono accorse in tempi rapidissimi, consapevoli che ogni secondo poteva fare la differenza nel contenere l’incendio. Dal terzo paragrafo entrano i dettagli: il vasto incendio è divampato questa mattina in un edificio residenziale di sei piani nell’Upper West Side di Manhattan, tra Amsterdam Avenue e Broadway, uno dei quartieri più popolosi e dinamici di New York. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

