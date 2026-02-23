Genova brilla | 24 Led illuminano il Ponte Monumentale con luce calda

Il ponte monumentale di Genova si illumina con 24 luci a LED, creando un effetto caldo e accogliente. La decisione di installare queste luci nasce dalla volontà di migliorare la visibilità notturna e valorizzare la struttura storica. I lavori sono stati completati in pochi giorni, senza interrompere il traffico. Ora, il ponte si presenta come un esempio di intervento pratico e moderno per la città.

Genova si accinge a vivere una nuova era di illuminazione urbana, con il Ponte Monumentale che si prepara a diventare un faro di innovazione. Questa sera, i tecnici di Aster hanno attivato un sistema di illuminazione scenografica che promette di ridisegnare la skyline notturna della città, valorizzando le architetture del ponte e migliorando la fruibilità dello spazio urbano nelle ore serali. L'assessore ai Lavori pubblici, Massimo Ferrante, ha presenziato all'accensione, sottolineando come l'intervento renda più visibili anche gli attraversamenti pedonali, aumentando la sicurezza e la percezione di sicurezza per i cittadini.