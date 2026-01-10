Nuovi punti luce a led per il Castello dei Sanseverino | 35mila euro in arrivo al Comune
Il Castello dei Sanseverino a Mercato S. Severino riceverà un finanziamento di 35mila euro dalla Regione Campania. L’intervento prevede l’installazione di nuovi punti luce a LED, contribuendo a valorizzare e rendere più sicura questa importante testimonianza storica. L’iniziativa si inserisce nel progetto di miglioramento e tutela del patrimonio culturale locale, rafforzando il ruolo del castello come punto di riferimento per la comunità.
Il Castello di Mercato S.Severino, la seconda fortificazione più grande d’Italia, è pronto ad illuminarsi di più grazie al finanziamento da 35mila euro riconosciuto dalla Regione Campania al progetto presentato dall’esecutivo Somma. L’intervento migliorativo rientra nel Piano di promozione e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
