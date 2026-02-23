Gb | principe William ' ho bisogno di essere calmo e al momento non lo sono'

Il principe William ha affermato di sentirsi agitato e di aver bisogno di calma, citando un suo stato interiore difficile da gestire. Durante la cerimonia dei Bafta, ha spiegato di non essere tranquillo in questo momento e ha fatto riferimento a una situazione familiare complessa. Il suo commento ha attirato l’attenzione, poiché si è aperto su un suo sentimento personale di disagio. La sua dichiarazione ha suscitato molte reazioni tra il pubblico presente.

Londra, 23 feb. (Adnkronos) - "Ho bisogno di essere abbastanza calmo e al momento non lo sono". Lo ha detto ieri alla cerimonia per i Bafta Film Awards il principe William, in quello che può essere inteso come un riferimento alla vicenda dello zio Andrew Mountbatten-Windsor. Parlando con la direttrice generale del Southbank Centre, Elaine Bedell, il principe di Galles, che è presidente della British Academy of Film and Television Arts, ha aggiunto di non aver ancora visto il film così emozionante. L'uscita pubblica di William avviene pochi giorni dopo che Andrew è diventato il primo membro della famiglia reale britannica ad essere arrestato nella storia moderna. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il principe William e Kate Middleton sul red carpet dei BAFTA sono la migliore risposta della royal family allo scandalo dell'ex principe AndreaIl principe William e Kate Middleton partecipano ai BAFTA per dimostrare il loro impegno nel mondo dello spettacolo e distogliere l’attenzione dallo scandalo dell’ex principe Andrea.

