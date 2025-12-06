William e Kate e i tre figli – George, Louis e Charlotte – venerdì sera al concerto di Natale all’abbazia di Westminster. L’evento di beneficenza “ Together at Christmas ” è stato ideato nel 2021 proprio dalla principessa del Galles e ha come tema “l’amore in tutte le sue forme”. Tra i presenti anche celebrità come Kate Winslet, Chiwetel Ejiofor ed Eugene Levy. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gb, i principi William e Kate al concerto di Natale all'abbazia di Westminster