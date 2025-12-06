Gb i principi William e Kate al concerto di Natale all' abbazia di Westminster
William e Kate e i tre figli – George, Louis e Charlotte – venerdì sera al concerto di Natale all’abbazia di Westminster. L’evento di beneficenza “ Together at Christmas ” è stato ideato nel 2021 proprio dalla principessa del Galles e ha come tema “l’amore in tutte le sue forme”. Tra i presenti anche celebrità come Kate Winslet, Chiwetel Ejiofor ed Eugene Levy. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Argomenti simili trattati di recente
I principi William e Catherine con i loro figli George, Charlotte e Louis al tradizionale concerto benefico che sarà trasmesso il giorno di Natale. Kate lo organizza ogni anno ed è sempre un evento speciale. @princeandprincessofwales #divaedonnasettimanale - facebook.com Vai su Facebook
Gb, i principi William e Kate al concerto di Natale all'abbazia di Westminster - venerdì sera al concerto di Natale all'abbazia di Westminster. stream24.ilsole24ore.com scrive
Il principino Louis è cresciuto: impeccabile con mamma Kate alla festa di Natale. Abito da sera e cravatta - Per il quinto anno consecutivo i principi di Galles hanno raccolto celebrità ed enti dell'associazionismo all’evento ‘Together at Christmas’. Da msn.com
Esordio social dei principi per festeggiare William. Foto di Kate - Sabato alla parata per il ritorno in pubblico della mamma, domenica l'esordio su Instagram per il papà. Si legge su ilgiornale.it
William e Kate, i principi accolgono il presidente tedesco Steinmeier all’aeroporto di Heathrow - Walter Steinmeier e la moglie Elke Büdenbender arrivati nel Regno Unito per una visita di Stato su invito di Re Carlo III. Riporta msn.com
Affittopoli monarchia, i reali britannici nel mirino del parlamento: quanto pagano davvero per le loro dimore? L'inchiesta anche su William e Kate - Indagine del parlamento britannico sui possedimenti della Corona che dovrebbero essere gestiti a beneficio dei contribuenti. Secondo msn.com
La tiara di Kate dono d'amore di un principe (che non è William) - Sui social impazza l’Oriental Circlet, il gioiello indossato dalla principessa del Galles e profondamente legato alla storia della casa reale britannica ... Da tgcom24.mediaset.it