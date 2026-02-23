GB arrestato ex ambasciatore Mandelson

Peter Mandelson, ex ministro e ambasciatore britannico negli Stati Uniti, è stato arrestato a causa di un’indagine su un possibile scambio di dati riservati con Jeffrey Epstein. Le forze dell’ordine hanno trovato elementi che collegano il suo coinvolgimento a questa rete di trasmissione di informazioni. L’arresto è avvenuto dopo settimane di indagini che si sono concentrate sui rapporti tra Mandelson e il finanziere. La vicenda continua a tenere banco nel mondo politico e diplomatico.

19.00 L'ex ministro britannico e ambasciatore GB negli Usa Peter Mandelson è stato arrestato,in relazione a un'indagine su un presunto trasferimento di informazioni sensibili al finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Gli agenti di Londra hanno dichiarato che "hanno arrestato un uomo di 72 anni sospettato di abuso d'ufficio e rivelazioni di segreti di Stato, come l'ex principe Andrea". Non è stato fatto il nome di Mandelson, secondo la prassi di Scotland Yard, ma è stato identificato come l'ex ambasciatore.