Caso Epstein arrestato l’ex ambasciatore britannico in Usa Peter Mandelson

Peter Mandelson, ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, è stato arrestato dalla polizia di Londra con l’accusa di abuso d’ufficio. L’arresto segue un’indagine che ha coinvolto la sua attività durante il mandato, in particolare riguardo a decisioni prese in ambito diplomatico. La polizia ha confermato l’operazione e ha portato via l’ex diplomatico in manette. L’incidente ha suscitato molte reazioni nel mondo politico e diplomatico.

(Adnkronos) – L'ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, Peter Mandelson, è stato arrestato oggi, lunedì 23 febbraio, dalla Metropolitan Police con l’accusa di abuso d'ufficio. In una nota, citata da Sky News, la polizia ha riferito che un uomo di 72 anni è stato fermato a un indirizzo nel quartiere londinese di Camden e condotto. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Caso Epstein, arrestato Peter Mandelson, ex ambasciatore britannico negli UsaPeter Mandelson, ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, è stato arrestato da Scotland Yard a causa del collegamento con le informazioni riservate condivise durante il suo incarico ministeriale. Caso Epstein, Peter Mandelson, ex ambasciatore britannico in Usa, arrestato dalla polizia a LondraPeter Mandelson, ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, è stato arrestato a Londra dalla polizia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Caso Epstein, ex principe Andrea rilasciato dopo arresto; L'ex principe Andrea arrestato per il caso Epstein. Carlo lo scarica; Caso Epstein, l’ex principe Andrea rilasciato dopo l’arresto: resta sotto inchiesta; Caso Epstein, perché è stato indagato l'ex principe Andrea. Caso Epstein: arrestato nel Regno Unito l’ex principe Andrea. Il fratello re Carlo: La legge deve fare il suo corsoFermato nel giorno del suo 66esimo compleanno, l'uomo è accusato di cattiva condotta nell'esercizio della sua funzione pubblica. Il monarca britannico assicura sostegno e cooperazione alla polizia ... tpi.it Caso Epstein, rilasciato ex principe Andrea dopo l’arresto. Re Carlo: massimo sostegno alle autoritàL’accusa è aver condiviso con il finanziere pedofilo americano informazioni riservate del Governo britannico quando era inviato commerciale di Londra ... ilsole24ore.com Caso Epstein, sono molti i potenti caduti nella rete. #Fuoridalcoro - facebook.com facebook #Tg2000 - Caso #Epstein e l’ex #principeAndrea, rischio alto #tradimento contro #Corona #20febbraio #Tv2000 #EpsteinFiles @tg2000it x.com