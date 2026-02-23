Peter Mandelson arrestato l' ex ambasciatore britannico per lo scandalo Epstein

Peter Mandelson, ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, è stato arrestato a Londra per il suo coinvolgimento in un’indagine legata a un caso di abuso. La causa dell’arresto risale a nuove rivelazioni che collegano il politico a un presunto traffico di influenze. Gli agenti di Scotland Yard hanno eseguito l’arresto in un appartamento di central London, portando con sé prove che potrebbero chiarire il suo ruolo. La vicenda continua a suscitare attenzione pubblica e media.

Peter Mandelson, ex eminenza grigia del New Labour di Tony Blair ed ex ambasciatore britannico negli Usa, è stato arrestato dagli agenti di Scotland Yard nell'ambito dell'indagine penale sulle informazioni e i documenti governativi riservati condivisi, quando era ministro, col defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Lo rivela Sky News. Le accuse Mandelson, è stato arrestato con l’accusa di abuso d'ufficio. In una nota citata da Sky News, la polizia ha riferito che un uomo di 72 anni è stato fermato a un indirizzo nel quartiere londinese di Camden e condotto in una stazione di polizia per essere interrogato. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Jeffrey Epstein aveva contatti con Peter Thiel e nel 2014 chiese consigli su un possibile investimento in Palantir. La vicenda si intreccia con Regno Unito e le polemiche sul ruolo dell’ex ambasciatore Peter Mandelson x.com

Sky tg24. . Lord Peter Mandelson è stato convocato a testimoniare davanti al Congresso degli Stati Uniti nell’indagine su Jeffrey Epstein. Cosa succede ora all’interno del Partito Laburista e quali saranno le ripercussioni sulla Corona britannica Ci fa il punto - facebook.com facebook