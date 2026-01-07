Doppio incrocio in Champions | Scandicci sfida la corazzata VakifBank Novara cerca punti pesanti a Lisbona

La Champions League femminile prosegue con incontri chiave nel terzo turno dei gironi. Scandicci affronta il forte VakifBank, mentre Novara cerca punti importanti a Lisbona. Questi incontri permettono di valutare le squadre e il loro stato di forma, contribuendo a delineare le gerarchie della competizione senza ancora definire le posizioni finali.

La Champions League femminile entra nella sua fase centrale e il terzo turno dei gironi propone appuntamenti di grande interesse, utili per delineare gerarchie e stati di forma senza essere ancora definitivi. Tra Firenze e Lisbona vanno in scena due sfide che mettono alla prova ambizioni e continuità di rendimento: da una parte Scandicci e VakifBank, protagoniste di un confronto di alto profilo tecnico, dall’altra Benfica e Novara, chiamate a giocarsi punti importanti nella corsa alle posizioni che contano. Gare significative, dunque, per consolidare percorsi e raccogliere indicazioni preziose in vista della seconda metà della fase a gironi. 🔗 Leggi su Oasport.it

