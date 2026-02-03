Gas Sales Bluenergy sabato 7 febbraio la semifinale di Coppa Italia contro Trento
Il 7 febbraio all’Unipol Arena di Bologna si giocherà la semifinale di Coppa Italia tra Gas Sales Bluenergy e Trento. La squadra di Piacenza si prepara ad affrontare l’ultimo ostacolo prima della finale, che si terrà nel weekend. La gara si annuncia impegnativa, con i biancorossi pronti a dare il massimo per centrare la finale.
Mancano pochi giorni e in Emilia si gioca la Final Four di Del Monte® Coppa Italia 2026. Sabato 7 febbraio all’Unipol Arena di Bologna, si disputeranno le semifinali del massimo trofeo nazionale; Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sarà presente all’appuntamento conclusivo della manifestazione.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Gas Sales Bluenergy, battuta Modena: è Final four di Coppa Italia
Gas Sales Bluenergy affronta Modena nella Final Four di Coppa Italia.
Coppa Italia, terzo posto per la formazione Gas Sales Bluenergy Sitting Volley
