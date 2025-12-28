Faccia a faccia con Kekko dei Modà Canzoni e parole per raccontarsi

Con la sua band ha spopolato per anni nel panorama pop-rock italiano. Dalle sue mani di cantautore sono usciti i testi e le musiche del gruppo, per brani che hanno inanellato record di vendite. Ora arriverà in Brianza per una serata in cui si metterà a nudo, raccontando origini e successi della band, proponendo alcuni pezzi dal vivo e toccando anche il ricordo dei momenti più difficili. Sarà il Teatro San Rocco di Seregno a ospitare il prossimo 8 gennaio la serata dal titolo “ Kekko dei Modà - Tra parole e musica “, un incontro-concerto nel quale Kekko Silvestre, frontman dei Modà, dialogherà insieme allo scrittore e critico musicale Michele Monina ripercorrendo le tappe più significative della carriera sua e della band, proponendo alcune delle canzoni più amate tra le tante che ha scritto e parlando pure dei suoi momenti di difficoltà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it

