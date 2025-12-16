Fiorentina resa dei conti al Viola Park | retroscena sul faccia a faccia tra Vanoli dirigenza e squadra

Dopo la recente sconfitta contro il Verona, la Fiorentina si è riunita al Viola Park per un confronto tra la dirigenza, l'allenatore Vanoli e la squadra. L'incontro ha visto confronti intensi, ma la fiducia nell'allenatore è stata confermata, mentre si cercano soluzioni per rilanciare il percorso stagionale del team.

Dopo la sconfitta col Verona la squadra viola resta blindata al Viola Park tra confronti duri e fiducia confermata a Vanoli. In mezzo alla crisi c’è la trasferta di Losanna, crocevia europeo e possibile punto di svolta. Fanpage.it

fiorentina resa conti violaFiorentina, resa dei conti al Viola Park: retroscena sul faccia a faccia tra Vanoli, dirigenza e squadra - Dopo la sconfitta col Verona la squadra viola resta blindata al Viola Park tra confronti duri e fiducia confermata a Vanoli ... fanpage.it

