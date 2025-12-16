Fiorentina resa dei conti al Viola Park | retroscena sul faccia a faccia tra Vanoli dirigenza e squadra

Dopo la recente sconfitta contro il Verona, la Fiorentina si è riunita al Viola Park per un confronto tra la dirigenza, l'allenatore Vanoli e la squadra. L'incontro ha visto confronti intensi, ma la fiducia nell'allenatore è stata confermata, mentre si cercano soluzioni per rilanciare il percorso stagionale del team.

Dopo la sconfitta col Verona la squadra viola resta blindata al Viola Park tra confronti duri e fiducia confermata a Vanoli. In mezzo alla crisi c’è la trasferta di Losanna, crocevia europeo e possibile punto di svolta. Fanpage.it 'CANZONE DEI 90 ANNI VIOLA' di Lorenzo Baglioni Fiorentina, resa dei conti al Viola Park: retroscena sul faccia a faccia tra Vanoli, dirigenza e squadra - Dopo la sconfitta col Verona la squadra viola resta blindata al Viola Park tra confronti duri e fiducia confermata a Vanoli ... fanpage.it

Fiorentina, ecco Pioli al Viola Park. Il tecnico comincia l’avventura: “Tornare qui è speciale” - E' iniziata poco dopo mezzogiorno l'avventura in viola di Stefano Pioli, arrivato con la propria auto ed entrato dall'ingresso ... lanazione.it

Questa foto è l’emblema della resa: su una palla praticamente persa, mentre i nostri dormono, gli altri ci credono e vanno a vincere la partita. Con questi qui non vinci nemmeno una partita a scopone scientifico. #Fiorentina - facebook.com facebook