Ue | passaggio di testimone tra Capitali europee della cultura 2026 l’anno di Trencin e Oulu

Periodicodaily.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026, Trencin e Oulu si preparano a prendere il testimone come nuove Capitali europee della cultura, segnando un importante momento di scambio e valorizzazione delle diverse tradizioni culturali del continente. Questo evento annuale promuove il dialogo interculturale e lo sviluppo artistico, rafforzando il ruolo delle città come centri di creatività e innovazione.

(Adnkronos) – Passaggio di testimone tra le Capitali europee della cultura (ECoC-European Capital of Culture). Il 5 dicembre si è svolta la cerimonia che ha incoronato le due città che detengono il titolo per il 2026, Tren?ín in Slovacchia e Oulu in Finlandia, ricevuto dalle uscenti Chemnitz in Germania e Nova GoricaGorizia, che è stata . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

