Le vittorie di Peppe Poeta e Paolo Galbiati | il che avanza

Peppe Poeta e Paolo Galbiati ottengono due vittorie importanti grazie alla loro strategia innovativa. La loro capacità di adattarsi alle sfide del campionato ha portato risultati concreti, come la conquista di punti chiave in partite decisive. La loro esperienza e l’approccio pratico hanno fatto la differenza sul campo, coinvolgendo giocatori e tifosi. Questi successi segnano un passo avanti per il loro percorso professionale e il movimento cestistico italiano.

La scena cestistica nazionale sta assistendo all’emergere di una coppia di tecnici italiani che incarna una nuova generazione capace di unire contenuto tecnico e dinamismo sul banco di lavoro. Peppe Poeta, classe 1985, e Paolo Galbiati, classe 1984, hanno forgiato un legame professionale solido e una traiettoria condivisa, capace di attraversare confini e competizioni. Poeta ha maturato una crescita come playmaker e leader in campo, integrandosi in passato nello staff tecnico guidato da Galbiati durante un periodo cruciale. Nel 2018, galbiati assunse la guida di Auxilium Torino prendendo le redini da Luca Banchi, con Poeta al suo fianco come regista e capitano di squadra. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Una situazione difficile ma bellissima: le parole di Peppe PoetaPeppe Poeta torna a parlare della sua squadra, descrivendola come una situazione difficile ma anche molto bella.

Abbiamo vacillato, ma ce l'abbiamo fatta: le parole di Peppe PoetaL’Olimpia Milano ha vinto una partita importante in Eurolega, grazie a una rimonta che ha sorpreso tutti.

- Peppe Poeta, 40 anni, coach vincitore della Coppa Italia - Paolo Galbiati, 42 anni, coach vincitore della Copa del Rey Il futuro fra i coach italiani è già ampiamente qui. x.com

LE PAROLE DI PEPPE POETA «Con Brooks ho un feeling speciale, penso sia sotto gli occhi di tutti, l’ho lasciato solo in campo. Dal primo giorno ho sempre avuto un bellissimo feeling, ha tanta fiducia da parte mia. Mai in dubbio la convocazione per queste d - facebook.com facebook