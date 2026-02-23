galaxy buds 4 ti permettono di rispondere alle chiamate annuendo

I Galaxy Buds 4 consentono di rispondere alle chiamate semplicemente annuendo, grazie a un sensore di movimento integrato. La funzione mira a rendere più comodo l’uso quotidiano, specialmente durante gli spostamenti. Le indiscrezioni suggeriscono anche un miglioramento della qualità audio e una maggiore autonomia. Le novità si preparano a essere presentate nel corso del prossimo evento Galaxy Unpacked. La data ufficiale rimane ancora da annunciare.

Questo approfondimento sintetizza le novità attese per gli auricolari Galaxy Buds 4 e per la versione Buds 4 Pro, in vista dell’evento Galaxy Unpacked e delle prime indiscrezioni sulle funzionalità che potrebbero contraddistinguere la serie. L’analisi si concentra sui possibili miglioramenti hardware e sulle innovazioni software pronte a ridefinire l’esperienza d’uso quotidiana, mantenendo un tono essenziale e orientato ai fatti. galaxy buds 4 e buds 4 pro: anteprima dall’evento samsung unpacked. l’ evento samsung unpacked è previsto a san francisco in prossimità della data ufficiale, con l’obiettivo di presentare non solo la gamma galaxy s26 ma anche le nuove cuffie, ponendo l’accento sulle differenze tra i due modelli principali. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Galaxy s26 e galaxy buds 4 cosa aspettarsi dall’evento galaxy unpacked samsungSamsung annuncia il suo primo grande evento del 2026, previsto per il 25 febbraio a San Francisco.

Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro prezzi trapelano: buone notizie per le orecchieSono stati svelati i prezzi dei nuovi Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro, annunciando un miglioramento rispetto ai modelli precedenti.

