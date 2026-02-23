galaxy buds 4 pro quasi tutte le nuove caratteristiche svelate

Le indiscrezioni sui Galaxy Buds 4 Pro si fanno più intense, dopo che sono state rivelate molte nuove funzionalità. La causa di questa crescente attenzione riguarda l’introduzione di caratteristiche pensate per un utilizzo più vario. Le fonti indicano che il modello offrirà miglioramenti nella qualità audio e batteria più duratura. La presentazione ufficiale è attesa nei prossimi mesi, mentre i dettagli sui prezzi continuano a circolare online.

le indiscrezioni sull’arrivo dei galaxy buds 4 pro si intensificano, proponendo una versione caratterizzata da funzionalità mirate a un uso più versatile. le informazioni trapelate indicano gesti della testa per azioni rapide, un’integrazione con find my phone e l’uso degli auricolari come pulsante remoto per la fotocamera. inoltre, emergono dettagli sull’hardware della custodia e sulle modalità di configurazione. caratteristiche anticipate dei galaxy buds 4 pro. le nuove unità dovrebbero integrare gesti della testa per rispondere o rifiutare chiamate, confermare risposte in assistente vocale e gestire le notifiche con comandi vocali. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro prezzi trapelano: buone notizie per le orecchieSono stati svelati i prezzi dei nuovi Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro, annunciando un miglioramento rispetto ai modelli precedenti.

Galaxy buds 4 e 4 pro prezzi stabili negli usaSamsung ha deciso di mantenere invariati i prezzi dei Galaxy Buds 4 e 4 Pro negli Stati Uniti, nonostante le recenti speculazioni sui possibili sconti.

Samsung Galaxy Buds 4 Pro: A Whole New Direction.

Assieme ai Galaxy S26, nel corso dell' evento Unpacked del 25 febbraio Samsung svelerà anche i suoi nuovi auricolari true wireless, ovvero Galaxy Buds 4 e Galaxy Buds 4 Pro.

L'evento Samsung Galaxy Unpacked 2026 previsto per il prossimo 25 febbraio potrebbe rappresentare il momento perfetto per il debutto di altri dispositivi la fam

