Gaja Masciale | Da ragazza sentivo di dover dimostrare di avere qualcosa di interessante da dire | la nostra immagine arriva sempre prima di noi Oggi scelgo di interpretare ruoli di donne libere

Gaja Masciale ha interpretato il ruolo di Mirandolina, portando in scena una donna che sfida gli uomini. La causa di questa scelta nasce dal desiderio di rappresentare donne libere e controcorrente. Ricorda di aver sempre sentito il bisogno di dimostrare di avere qualcosa di interessante da dire, perché l’immagine che si proietta conta molto. La sua interpretazione mette in luce la forza di chi lotta per le proprie convinzioni, anche a costo di pagare un prezzo alto.

La sua è una Mirandolina diversa rispetto a quella di Goldoni. «È diversa nell'epilogo: in Goldoni è una donna che sfida gli uomini ma che, alla fine, si sposerà con Fabrizio. Nella nostra versione, invece, nulla viene rimesso a posto dall'autore in vista del finale. Anzi». Cosa rende una donna controcorrente oggi? «Per la mia esperienza personale, essere controcorrente significa vivere e godere delle battaglie che sono state fatte prima di me ponendomi l'obiettivo di chiudere un cerchio in maniera intelligente, puntando più a una coesistenza che a una sopraffazione dei generi. Sono grata per quello che hanno fatto per noi le generazioni precedenti ma non per questo bisogna accontentarsi».

