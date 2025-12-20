Sadie Sink pronta a dire addio ai ruoli da teenager | Voglio interpretare personaggi della mia età

L'interprete di Max Mayfield nella serie dei fratelli Duffer ha confermato di voler voltare pagina e lasciarsi alle spalle i personaggi adolescenziali. Sadie Sink oggi ha 23 anni ma da anni è conosciuta dai fan di Stranger Things per il ruolo dell'adolescente Max Mayfield nella serie scritta dai fratelli Duffer e disponibile su Netflix. L'attrice ora vuole voltare pagina. In una recente intervista con Glamour, Sadie Sink ha approfondito i suoi obiettivi futuri e ha spiegato perché desidera cambiare direzione dopo aver raggiunto il successo negli ultimi anni grazie alla serie Netflix. I progetti futuri di Sadie Sink "Voglio sicuramente fare più teatro.

Sadie Sink: «Sono diventata adulta con Stranger Things, e ora dirle addio fa paura. Ma sono pronta a custodire fino all’ultimo il destino di Max» - Con l’uscita della quinta e ultima stagione della popolare serie targata Netflix (i primi quattro episodi sono arrivati sulla piattaforma ... vanityfair.it

Stranger Things 5, per Sadie Sink dire addio alla serie sarà "spaventoso e triste" - L'attrice che interpreta Max Mayfield nella popolare serie Netflix ha detto che per lei sarà "orribile" congedarsi dal cast e dalla troupe quando Stranger Things si concluderà. comingsoon.it

Il trailer di Spider-Man: Brand New Day pare essere finito online, svelando il ruolo di Sadie Sink. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com facebook

Il trailer di Spider-Man: Brand New Day è finito online, svela il ruolo di Sadie Sink x.com

