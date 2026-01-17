Prima che un’immagine da interpretare la pittura è un problema di spazio Mimmo Paladino in mostra

Alla Galleria Nazionale dell’Umbria, la mostra di Mimmo Paladino propone un’ampia selezione delle sue opere, offrendo un’interpretazione del suo percorso artistico attraverso un allestimento che mette in evidenza il rapporto tra spazio e immagine. L’esposizione si configura come un percorso di approfondimento e riflessione, invitando il pubblico a esplorare le tematiche e le tecniche che caratterizzano il lavoro dell’artista.

Alla Galleria nazionale dell'Umbria, la personale di Mimmo Paladino si presenta come un esercizio di montaggio antologico. La mostra Antologica, curata da Costantino D'Orazio e Aurora Roscini Vitali, più che ripercorrere una carriera (esercizio spesso mortifero perché rischia di inchiodare il lavoro alla cronologia, trasformarlo in documento neutralizzandolo così nella forma di una storia già scritta) mette in scena una serie di soglie che caratterizzano l'essenza del linguaggio del grande artista campano. Più che un bilancio, viene messo in atto un campo di forze tra pittura e ambiente, tra immagine e corpo, tra superficie e spazio.

