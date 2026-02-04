Vado con Vannacci Chi è il parlamentare che sceglie Futuro nazionale

Un nuovo segnale arriva dalla scena politica italiana. Un parlamentare annuncia pubblicamente: “Vado con Vannacci”. La mossa potrebbe cambiare gli equilibri a destra e anticipare sviluppi importanti nei prossimi mesi. La notizia fa discutere, mentre si prevedono nuove alleanze e possibili spostamenti di voti.

C’è un primo segnale politico che rompe gli equilibri a destra e che potrebbe anticipare movimenti più ampi nei prossimi mesi. Un passaggio che non arriva all’improvviso, ma che matura nel tempo, tra malumori, rotture personali e una narrazione sempre più critica verso l’attuale assetto della destra di governo. Il gesto assume un valore simbolico perché arriva dal Parlamento e perché coinvolge una figura già finita al centro di polemiche e tensioni interne. C’è già infatti il primo parlamentare a dichiarare apertamente di seguire Roberto Vannacci nel nuovo progetto politico. Una scelta che viene rivendicata senza esitazioni e che, secondo lui, non resterà isolata.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Roberto Vannacci ha ufficialmente lasciato la Lega.

Roberto Vannacci rompe con la Lega e annuncia di andare avanti da solo.

VANNACCI SGANCIA LA BOMBA AL PARLAMENTO UE: DISCORSO CHE SPACCA BRUXELLES

Vannacci dice addio alla Lega: Proseguo la mia strada da solo. Futuro Nazionale è realtà; Il generale Vannacci lascia la Lega: Proseguo la mia strada da solo, Futuro nazionale è realtà; Vannacci: Ho un sogno e ora vado lontano. Il piano per il 2027, in Europa verso AfD; Vannacci esce dalla Lega: Vado da solo con Futuro Nazionale. Saremo presenti alle politiche del 2027.

Vannacci esce dalla Lega: Vado da solo con Futuro Nazionale. Saremo presenti alle politiche del 2027L'annuncio su Instagram: Il mio impegno da sempre è quello di cambiare l’Italia. Proseguo per la mia strada da solo, scrive il generale. L'appello: Chi mi ama mi segua ... ilfoglio.it

Vannacci: «Ho un sogno e ora vado lontano». Il piano per il 2027, in Europa verso AfD«Proseguo la mia strada da solo e vado lontano». Ha deciso di tirare dritto Roberto Vannacci, usando un’espressione più rotonda ma non meno netta di una celebre affermazione di quel passato che tante ... corriere.it

