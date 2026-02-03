Vannacci lascia la Lega | Proseguo la mia strada da solo impegno è cambiare l' Italia E lancia ?Futuro Nazionale

Vannacci lascia la Lega e annuncia di andare avanti da solo, con l’obiettivo di cambiare l’Italia. In un messaggio chiaro, il senatore spiega che il suo impegno è sempre stato quello di far tornare il Paese sovrano, sicuro, libero e prospero. Nel frattempo, lancia anche Futuro Nazionale, una nuova iniziativa politica.

«Il mio impegno – da sempre – è quello di cambiare l'Italia. Farla tornare un Paese sovrano, sicuro, libero, sviluppato, prospero ed esclusivo. Amo la mia Patria e voglio continuare a combattere per lei stando lontano da impicci, compromessi di convenienza e inciuci. Proseguo per la mia strada da solo, con tutti quelli che inseguono il sogno di lasciare ai propri figli un Paese migliore di quello che loro stessi hanno ricevuto dai propri genitori. Da oggi Futuro Nazionale è una realtà». Con un post su Instagram Roberto Vannacci ufficializza la sua fuoriuscita dalla Lega. Vannacci, addio alla Lega Secondo fonti a conoscenza diretta del dossier - e come anticipato da Repubblica - l'europarlamentare toscano - eletto come indipendente nelle liste del Carroccio e nominato vicesegretario nazionale meno di un anno fa - avrebbe incontrato Salvini nella serata di ieri.

Il generale Roberto Vannacci lascia ufficialmente la Lega.

Il generale Roberto Vannacci ha annunciato di lasciare la Lega.

