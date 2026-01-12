fusione tra aeb e a2a processo verso il nulla di fatto il trasferimento della giudice avvicina la prescrizione

Il processo per la presunta fusione tra Aeb e A2A rischia di essere nuovamente rinviato, avvicinando così la prescrizione. La presenza della giudice e le recenti decisioni potrebbero influire sull’esito delle indagini, coinvolgendo anche il sindaco di Seregno, Alberto Rossi. La vicenda si inserisce in un quadro di incertezza giudiziaria, con possibili ripercussioni sul processo e sulla credibilità delle parti coinvolte.

Seregno (Monza e Brianza) – Rischia un nuovo rinvio, che lo avvicina ancora di più al colpo di spugna della prescrizione, il processo per la presunta fusione sospetta fra Aeb e A2A, che tra gli imputati vede anche il sindaco di Seregno Alberto Rossi. Stamattina è fissata l’udienza al Tribunale di Monza per entrare nel vivo del dibattimento, ma in primavera la giudice Valentina Schivo si trasferirà al Tribunale di Milano su sua richiesta e quindi probabilmente deciderà di non iniziare a sentire le testimonianze in modo che ad occuparsi dell’intera vicenda giudiziaria sia il nuovo giudice che prenderà il suo posto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

