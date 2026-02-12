San Donato serie di furti su auto | arrestato 32enne trovato a dormire con refurtiva e attrezzi da scasso

Questa mattina a San Donato, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 32 anni, di origini marocchine, coinvolto in una serie di furti su auto. Lo hanno trovato a dormire in un appartamento con refurtiva e attrezzi da scasso ancora in mano. L'uomo è stato portato in caserma e ora rischia di finire davanti a un giudice.

San Donato, Furti e un Risveglio Inaspettato: Arrestato un 32enne Dopo una Serie di Rapine. Un uomo di 32 anni, di origine marocchina, è stato arrestato a San Donato, quartiere di Torino, con l'accusa di furto aggravato e porto di arnesi atti allo scasso. L'arresto è avvenuto dopo una serie di segnalazioni di furti su auto e si è concluso con la scoperta dell'uomo addormentato all'interno di un SUV, in possesso di refurtiva e di un kit di attrezzi per lo scasso. L'episodio, avvenuto il 12 febbraio 2026, solleva interrogativi sulla sicurezza del quartiere e sulla necessità di un controllo più efficace del territorio.

