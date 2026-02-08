Sicurezza nel Cilento | ad Ascea scattano le ronde

Nella notte ad Ascea, gruppi di cittadini hanno deciso di organizzare ronde spontanee nel quartiere Grisi. L’obiettivo è aumentare la presenza di persone e scoraggiare eventuali reati. La decisione ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nel Cilento, con alcuni residenti che chiedono più controlli e altri che si oppongono a iniziative non ufficiali. La situazione resta tesa e ancora da chiarire.

L'organizzazione di comitati spontanei e ronde notturne nel quartiere Grisi di Ascea riaccende il dibattito sulla sicurezza nel Cilento. I cittadini presidiano le strade per fronteggiare un'escalation di furti che colpisce l'intero comprensorio. "La riunione spontanea dei cittadini e.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Ascea Ronde Il Natale è alle porte: aria di magia in Cilento, le iniziative a Castellabate e ad Ascea Furti nel Cilento. Emergenza sicurezza a Castelnuovo Cilento, Casal Velino e Salento Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Ascea Ronde Argomenti discussi: Emergenza cinghiali, nel Cilento la carne diventa risorsa: al via la filiera controllata; Castelnuovo, assalto al bancomat: ma il colpo non riesce; Sicurezza nelle scuole salernitane: ipotesi metal detector. Siete favorevoli? Rispondi al sondaggio; CASTELLABATE, NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO: MARTEDÌ E MERCOLEDÌ LA PRIMA ACCENSIONE. Allarme furti nel Cilento: colpite abitazioni ad Altavilla Silentina e AlbanellaNel tardo pomeriggio di ieri ignoti si sono introdotti all’interno di un’abitazione nella frazione Cerrelli di Altavilla Silentina. agro24.it Cilento, ancora furti: colpi ad Albanella e Altavilla SilentinaDa Altavilla Silentina si rinnova l’appello del Sindaco, Francesco Cembalo a denunciare i furti o i tentativi di furti alle Forze dell’Ordine cosi da poter avere i numeri del fenomeno utilissimi per ... infocilento.it NUOVA AMBULANZA AL SAUT DI ASCEA MARINA: PIÙ SOCCORSI, PIÙ SICUREZZA - Ad Ascea Marina arriva un rinforzo che si vede… e soprattutto si sente quando conta davvero. Questa mattina è stata presentata una nuova ambulanza facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.