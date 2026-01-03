Notte agitata con raffica di furti | 4 arresti e 5 denunce in poche ore

Nella notte, la polizia di Genova ha intervenuto in risposta a una serie di furti, portando all’arresto di quattro persone e alla denuncia di altre cinque. L’operazione ha coinvolto diversi quartieri della città, evidenziando la rapida azione delle forze dell’ordine nell’affrontare episodi di criminalità. Questo intervento si inserisce nel quadro delle attività di sicurezza volte a garantire la tranquillità dei cittadini.

Raffica di furti con ben 9 provvedimenti della polizia di Stato - tra arresti e denunce - nel giro di poche ore, in diversi quartieri di Genova.È successo tra il tardo pomeriggio di venerdì 2 gennaio e l'alba di oggi, sabato 3: in quattro casi, l'attività di controllo del territorio degli agenti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Notte agitata con raffica di furti: 4 arresti e 5 denunce in poche ore Leggi anche: Raffica di furti nella notte: città sotto assedio in poche ore Leggi anche: Raffica di furti nella notte: città sotto assedio in poche ore Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Notte agitata con raffica di furti: 4 arresti e 5 denunce in poche ore - Diversi interventi della polizia di Stato in vari quartieri di Genova tra il tardo pomeriggio di venerdì e l'alba di sabato ... genovatoday.it

Raffica di furti tra Casarano e l'hinterland: scatta un arresto - Arrestato dai carabinieri l’uomo ritenuto il responsabile di una serie di furti tra Casarano e i comuni dell' hinterland. quotidianodipuglia.it

Ladri in azione, raffica di colpi a Capodanno - Almeno quattro i furti messi a segno mentre i proprietari erano fuori a festeggiare: portati via gioielli e anche apparecchiature elettroniche ... msn.com

Un’altra notte agitata nel mondo: Caracas registra nuove esplosioni e blackout. - facebook.com facebook

Peschiera: vandalismi in Piazza Costituzione nella notte di Capodanno, il sindaco dà appuntamento ai cittadini alle ore 15 per pulire l’area La piazza di Mezzate, teatro di una notte agitata e non di festa, è stata il punto più critico, x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.