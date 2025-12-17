Raffica di furti a Stornara almeno 6 garage svaligiati in poche ore | Chiediamo aiuto al Governo

A Stornara una serie di furti ha colpito almeno sei garage in poche ore, causando grande preoccupazione tra i residenti. Il sindaco Roberto Nigro ha espresso il suo appello al Governo, evidenziando le difficoltà della comunità, già duramente colpita dalla chiusura di uffici postali e bancari. La situazione evidenzia l'urgenza di interventi per garantire maggiore sicurezza.

Raffica di furti a Stornara, dove almeno 6 garage sono stati svaligiati in una sola notte. A denunciare la situazione è il sindaco Roberto Nigro, che solo poche settimane fa aveva lamentato le gravi difficoltà patite dalla cittadina, lasciata 'orfana' di uffici postali e bancari a causa di.

