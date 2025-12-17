Raffica di furti a Stornara almeno 6 garage svaligiati in poche ore | Chiediamo aiuto al Governo
A Stornara una serie di furti ha colpito almeno sei garage in poche ore, causando grande preoccupazione tra i residenti. Il sindaco Roberto Nigro ha espresso il suo appello al Governo, evidenziando le difficoltà della comunità, già duramente colpita dalla chiusura di uffici postali e bancari. La situazione evidenzia l'urgenza di interventi per garantire maggiore sicurezza.
Raffica di furti a Stornara, dove almeno 6 garage sono stati svaligiati in una sola notte. A denunciare la situazione è il sindaco Roberto Nigro, che solo poche settimane fa aveva lamentato le gravi difficoltà patite dalla cittadina, lasciata ‘orfana’ di uffici postali e bancari a causa di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Raffica di furti negli appartamenti, i residenti: "Cinque colpi in due settimane, chiediamo controlli"
Leggi anche: Furti a raffica tra Collecchio e Ozzano Taro, i residenti: "Chiediamo più sicurezza"
Valtiberina, arrestate tre persone accusate per almeno 20 furti
Raffica di spaccate con tombino di ghisa, arrestato un 47enne. Utilizzava sempre lo stesso metodo - Un uomo originario di Pescia è stato arrestato in via Alfieri a Prato: è accusato di aver messo a segno otto colpi nel giro di un anno e mezzo, utilizzando un tombino per spaccare le vetrine dei negoz ... msn.com
Colpi in case e auto, a processo. Raffica di furti durante le feste. Tredici imputati per oltre trenta raid - Razzie in abitazioni, garage, auto in sosta e magazzini di società per bottini che ‘oscillavano’ tra il denaro e i gioielli, senza disdegnare bancomat, attrezzi da giardinaggio, pc e cellulari. msn.com
Lo hanno colto in flagranza: un 46enne italiano è stato arrestato dalla Polizia, è considerato autore di una raffica di furti con spaccata a Prato. Valter Rizzo - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.