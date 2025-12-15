L’allarme dell’ambasciatore d’Israele a Roma | In Italia gli ebrei non si sentono sicuri

L’ambasciatore israeliano a Roma, Jonathan Peled, ha espresso preoccupazione riguardo alla sicurezza degli ebrei in Italia, affermando che molti non si sentono più al sicuro nel paese. Le sue parole sono state rilasciate durante un’intervista con Bruno Vespa nel programma ‘Cinque minuti’.

«Credo che gli ebrei in Italia si sentano senza sicurezza»: Parole allarmate quelle di Jonathan Peled, ambasciatore israeliano in Italia, in un’intervista con Bruno Vespa a ‘Cinque minuti’. Peled ha aggiunto che gli ebrei in Italia «sono cittadini italiani, come tutti gli altri italiani» e «hanno il diritto di vivere in pace e in sicurezza e non sono in nessuna maniera relazionati con la politica interna di Israele, ma con la politica italiana». «Ciò che dobbiamo capire è che quando un governo non agisce contro l’antisemitismo, rapidamente diventa violenza, come abbiamo visto in Australia. Questo dovrebbe essere un campanello d’allarme per i governi in Europa e anche in Italia». Secoloditalia.it

