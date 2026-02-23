Fuggono all' alt dei carabinieri e vengono arrestati

Due cittadini tunisini di 21 e 26 anni sono stati fermati dai carabinieri del Radiomobile di Padova dopo aver tentato di scappare all’alt. I due, noti alle forze dell’ordine per precedenti, sono stati arrestati sul momento, mentre cercavano di nascondersi tra le vie della città. La fuga si è conclusa in breve tempo, grazie alla prontezza dei militari. Ora si trovano in caserma in attesa di ulteriori verifiche.

E' successo il 20 febbraio in via Plebiscito a Padova. Nei guai sono finiti due tunisini di 21 e 26 anni. Dovranno rispondere all'autorità giudiziaria di resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Padova hanno arrestato in flagranza di reato due cittadini tunisini di 21 e 26 anni, senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, la persona e stupefacenti, ritenuti responsabili, in concorso, dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Fuggono all'Alt dei carabinieri e si schiantano contro un'auto con un'intera famiglia a bordo: è caccia ai pirati | FOTODurante un controllo sulla strada Domiziana, alcuni veicoli hanno tentato di sfuggire all'alt dei carabinieri, proseguendo la fuga a velocità sostenuta.

Ciserano, fuggono all’alt dei carabinieri. In macchina arnesi da scasso e monete da collezioneQuattro persone sono fuggite all’alt dei carabinieri a Ciserano, abbandonando un’auto con arnesi da scasso e monete da collezione a Verdellino.

Ignora l'alt dei carabinieri e fugge

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Fuggono all’alt dei carabinieri, inseguiti e arrestati tre spacciatori nel centro di Gozzano; Roma est: fuggono all'alt e speronano altri veicoli, poi fuggono a piedi; Fuggono all'alt e usano estintore e chiodi contro i militari: inseguimento nella notte; Rifornivano il bosco della droga, inseguiti e arrestati tre spacciatori.

Fugge all’alt dei Carabinieri a Lanzo per evitare la multa: viene identificato dalle telecamereInseguimento in paese, identificato con le telecamere; sanzione da 1.500 euro, patente revocata e auto sequestrata ... giornalelavoce.it

Fugge all'alt dei carabinieri, inseguimento nel cuore della notte poi lo schianto contro un palo della segnaletica: arrestato un 20enne tunisinoPADOVA - Un ventenne è fuggito all'alt dei carabinieri, dopo una fuga durata diversi chilometri e dopo essersi schiantato con l'auto ... msn.com

Colpo al cinema: rubano la cassaforte, un cambiagettoni e fuggono in auto Il furto al Madison world cinemas di Iglesias, i carabinieri denunciano due persone - facebook.com facebook