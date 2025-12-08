Ciserano fuggono all’alt dei carabinieri In macchina arnesi da scasso e monete da collezione

Quattro persone sono fuggite all’alt dei carabinieri a Ciserano, abbandonando un’auto con arnesi da scasso e monete da collezione a Verdellino. Un 28enne è stato arrestato, mentre le indagini proseguono per identificare i complici coinvolti nel tentativo di fuga e nelle attività illecite.

L’INSEGUIMENTO. I quattro hanno abbandonato l’auto a Verdellino. Arrestato un 28enne, indagini per identificare i complici. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Ciserano, fuggono all’alt dei carabinieri. In macchina arnesi da scasso e monete da collezione

