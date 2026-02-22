Il Milan perde in casa col Parma e sprofonda a -10 dall’Inter Cade anche il Napoli bene Roma e Atalanta
Il Milan ha subito una sconfitta casalinga contro il Parma, peggiorando la sua posizione in classifica di 10 punti dall’Inter. La squadra ha mostrato molte difficoltà in attacco e ha subito due gol nel secondo tempo. Il risultato ha influenzato la corsa verso le prime posizioni del campionato. La partita si è giocata davanti a oltre 50.000 tifosi, che hanno assistito a un incontro molto combattuto. La squadra ora cerca di reagire nel prossimo turno.
Si è appena conclusa una domenica molto importante per il massimo campionato italiano di calcio maschile, con lo svolgimento di altre quattro partite valevoli per la ventiseiesima giornata (la settima del girone di ritorno) della Serie A 2025-2026. Il turno verrà poi completato domani sera da due posticipi con implicazioni rilevanti soprattutto in chiave salvezza: Fiorentina-Pisa e Bologna-Udinese. Tornando alle sfide di oggi, spicca la vittoria casalinga in rimonta dell’Atalanta per 2-1 sul Napoli in uno scontro diretto dall’enorme peso specifico nella lotta per la qualificazione alle coppe europee della prossima stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it
