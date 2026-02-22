Il Milan perde in casa col Parma e sprofonda a -10 dall’Inter Cade anche il Napoli bene Roma e Atalanta

Il Milan ha subito una sconfitta casalinga contro il Parma, peggiorando la sua posizione in classifica di 10 punti dall’Inter. La squadra ha mostrato molte difficoltà in attacco e ha subito due gol nel secondo tempo. Il risultato ha influenzato la corsa verso le prime posizioni del campionato. La partita si è giocata davanti a oltre 50.000 tifosi, che hanno assistito a un incontro molto combattuto. La squadra ora cerca di reagire nel prossimo turno.