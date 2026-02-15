Inter-Juventus 3-2 | Zielinski all’ultimo respiro firma la fuga scudetto
Zielinski ha deciso il match Inter-Juventus 3-2 all’ultimo istante, portando i nerazzurri in testa alla classifica e lasciando i bianconeri con poche speranze di recupero. La partita si è conclusa con un gol decisivo al minuto 92, in un match combattuto fino all’ultimo secondo. La vittoria permette all’Inter di mantenere il primato e di avvicinarsi sempre più allo scudetto.
Un verdetto scolpito nell’epilogo di una sfida infinita, che ribadisce le gerarchie del campionato e proietta i campioni in carica verso una fuga che sa di sentenza. L’Inter batte la Juventus 3-2 nel derby d’Italia numero 251, grazie a una rete di Piotr Zielinski allo scadere che punisce oltremodo una compagine bianconera eroica, rimasta in dieci uomini per oltre un tempo a causa dell’espulsione di Kalulu. Il sodalizio guidato da Christian Chivu allunga così a +8 sul Milan, capitalizzando un match vissuto sulle montagne russe emotive, tra svarioni difensivi, legni e un’intensità agonistica d’altri tempi. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
L'Inter domina anche a Cremona: gol di Lautaro e Zielinski. Fuga scudetto: + 8 sul Milan
L’Inter vince anche a Cremona e mantiene salda la sua corsa scudetto.
Inter, manita al Sassuolo e fuga scudetto: ora la prova del nove con la Juve. I numeri impressionanti e l’ultimo ostacolo da superare
L’Inter batte 5-0 il Sassuolo e si prende un vantaggio importante nella corsa allo scudetto.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Video gol: l'Inter allunga in vetta, Juve battuta 3-2; Inter-Juventus 3-2 oggi, Serie A. La partita e classifica aggiornata; Inter-Juventus 3-2, le pagelle: Pio Esposito entra e segna, bene McKennie; Inter Juve 3-2: gol e highlights della partita di Serie A.
Inter-Juventus 3-2: video, gol e highlights??u0018?????8b? ??~?=??U?u000f?u0012?LCu0004?????c?-??
Inter-Juventus 3-2: gol e highlights. Decide la rete di Zielinski al 90'Il derby d'Italia lo vince la squadra di Chivu che batte la Juventus e sale a +8 sul Milan. Dopo un quarto d'ora l'Inter passa in vantaggio con l'autorete di Cambiaso che devia il cross di Luis Henriq ... sport.sky.it
NERVI TESISSIMI ALL'INTERVALLO Inter-Juve: quante polemiche! Anche Spalletti, Comolli e Chiellini contro La Penna all'intervallo. Deve essere fermato l'arbitro #DNAdaBomber #Inter #Juventus #InterJuventus #LaPenna facebook
Così Giorgio Chiellini al termine di Inter-Juve #Corrieredellosport #Inter #Juventus #Chiellini x.com