Inter-Juventus 3-2 | Zielinski all’ultimo respiro firma la fuga scudetto

Zielinski ha deciso il match Inter-Juventus 3-2 all’ultimo istante, portando i nerazzurri in testa alla classifica e lasciando i bianconeri con poche speranze di recupero. La partita si è conclusa con un gol decisivo al minuto 92, in un match combattuto fino all’ultimo secondo. La vittoria permette all’Inter di mantenere il primato e di avvicinarsi sempre più allo scudetto.