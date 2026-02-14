Antonio Scalera | Erosione costiera Taranto esclusa dai fondi regionali | una scelta inaccettabile Il bando va rifatto

Antonio Scalera denuncia che Taranto non riceve i fondi regionali contro l’erosione costiera, causando una grave mancanza di risorse per proteggere le spiagge. La decisione di escludere la città dal bando ha suscitato proteste tra i residenti e gli operatori turistici, che vedono aumentare i rischi di abbandono delle aree balneari. La regione ha annunciato che il bando sarà rifatto, ma nel frattempo le coste di Taranto continuano a soffrire per la mancanza di interventi concreti.

Tarantini Time Quotidiano " In Puglia l'erosione costiera rappresenta una delle emergenze ambientali più gravi e sottovalutate. Il fenomeno interessa circa il 53% delle coste basse e sabbiose regionali, un dato superiore alla media nazionale, che supera di poco il 46%. Nel solo territorio di Taranto – ha dichiarato il Consigliere Regionale Antonio Paolo Scalera – si registra una perdita storica di circa 8.900 metri di litorale, un dato che fotografa con chiarezza la portata di un problema che negli anni ha assunto dimensioni sempre più preoccupanti. Nei giorni scorsi la Regione Puglia ha approvato i primi interventi strutturali contro l'erosione costiera, destinando circa 16 milioni di euro – a valere sul Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021–2027 – a opere immediatamente cantierabili.