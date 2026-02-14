La Regione Lazio, tramite Arsial, ha aperto un bando per proteggere e valorizzare gli alberi monumentali del territorio. Questa iniziativa nasce dalla volontà di preservare esemplari di grande rilevanza storica e ambientale, come il maestoso pino secolare vicino a Roma, che rischia di deteriorarsi senza interventi mirati.

La Regione Lazio, attraverso Arsial, sta rafforzando il proprio impegno nella salvaguardia del patrimonio arboreo di pregio con l’approvazione di un avviso pubblico. Questo avviso è finalizzato a sostenere esami diagnostici, interventi di manutenzione e azioni di valorizzazione sugli esemplari arborei del territorio regionale, che sono proposti come Alberi monumentali d’Italia (Ami). Il contributo previsto può coprire fino al 100 per cento delle spese ammissibili, con un importo massimo di 2.500 euro per ciascun albero monumentale. In specifiche situazioni, il massimale può essere incrementato: nel caso in cui un singolo beneficiario abbia la titolarità di più alberi monumentali, il contributo è elevabile di 1. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Lazio: alberi monumentali d'Italia, pubblicato bando per tutela e valorizzazione

