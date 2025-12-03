Frosinone Mostra Le pergamene dell’Archivio di Stato di Frosinone Un itinerario antologico

Frosinonetoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione dell’apertura straordinaria serale prevista per il giorno di venerdì 5 dicembre 2025 dalle 16.00 alle 20.00, l’Archivio di Stato di Frosinone conclude la stagione con la mostra: «Le pergamene dell’Archivio di Stato di Frosinone. Un itinerario antologico». Attingendo a un cospicuo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Frosinone Mostra Pergamene Dell8217archivio