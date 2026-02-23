Frosinone Patrizia Conte & Quartet live

Patrizia Conte, vincitrice di The Voice Senior RAI 2025, si esibirà a Frosinone perché ha deciso di portare la sua musica dal vivo nella città. La cantante sarà accompagnata dal suo quartetto e si presenterà alla Saletta centro delle arti venerdì 27 febbraio alle 21. La serata promette di essere un’occasione unica per ascoltare le sue canzoni più amate. Molti appassionati di musica stanno già prenotando il loro posto.