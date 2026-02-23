Frosinone Patrizia Conte & Quartet live
Patrizia Conte, vincitrice di The Voice Senior RAI 2025, si esibirà a Frosinone perché ha deciso di portare la sua musica dal vivo nella città. La cantante sarà accompagnata dal suo quartetto e si presenterà alla Saletta centro delle arti venerdì 27 febbraio alle 21. La serata promette di essere un’occasione unica per ascoltare le sue canzoni più amate. Molti appassionati di musica stanno già prenotando il loro posto.
Patrizia Conte Vincitrice di The Voice Senior RAI 2025 arriva a Frosinone alla Saletta centro delle arti venerdì 27 febbraio alle ore 21.30. Patrizia Conte è una fuoriclasse, cantante a tutto tondo capace di cogliere e trasmettere con puntuale generosità e sapiente ironia un vasta gamma di emozioni spaziando dalla passione prorompente alla dolcezza struggente. La superba voce che, con il suo timbro pieno, grintoso, viscerale, tocca le corde dell'anima con l'espressività di chi sa raccontare il sottosuolo intimo e raffinato del soul, del jazz e del blues. Patrizia Conte, Vocal;Pino Mazzarano, Guitars;Peppe Fortunato, Piano & Keyboards;Vito Di Modugno, El. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Red Pellini Quartet & Jam
Dario Piccioni Quartet standard & more in concerto al Charity CaféIl Dario Piccioni Quartet si esibirà in concerto al Charity Café, storico locale di Rione Monti, portando un repertorio che spazia dagli standard jazz alle composizioni originali.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Conte, tamponamento in autostrada a Frosinone/ Tre vetture coinvolte: spavento per l’ex PremierConte protagonista di un tamponamento in autostrada nei pressi di Frosinone. Tre le vetture coinvolte: l'ex Premier ha soccorso una donna Un piccolo imprevisto per l’ex presidente del Consiglio ... ilsussidiario.net
Patrizia Conte, la vincitrice di The Voice: «Sono stata con tanti uomini e li ho traditi». La risposta stizzita di Giorgia - facebook.com facebook