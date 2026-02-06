Roma investimenti Friedkin oltre il miliardo | perdite giù di 30 milioni

Dan Friedkin ha superato il miliardo di euro investiti nella Roma. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il bilancio al 30 giugno 2025 mostra che la proprietà americana ha messo sul tavolo una cifra enorme in circa cinque anni. Nonostante alcune perdite, che sono scese di 30 milioni, il gruppo continua a sostenere con vigore il progetto giallorosso.

Dan Friedkin sfonda il muro del miliardo di euro investito nella Roma. È quanto emerge dall’ultimo bilancio d’esercizio chiuso al 30 giugno 2025 e depositato presso la Camera di Commercio, che certifica l’impegno massiccio della proprietà texana dal suo sbarco nella Capitale nell’estate 2020. I numeri evidenziano una netta inversione di tendenza sul fronte della sostenibilità. Le perdite scendono drasticamente, passando dai 98,1 milioni del 2024 ai 66,8 milioni attuali: un recupero di oltre 30 milioni di euro in un solo anno solare. Nonostante un fatturato che non mostra ancora impennate significative, il club ha iniziato a respirare grazie a una drastica sforbiciata ai costi di gestione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

La famiglia Friedkin ha investito oltre un miliardo di euro nella Roma, un investimento senza precedenti nella storia del club.

