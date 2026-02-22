Roma Ranieri a DAZN prima della Cremonese | Tutti vogliamo andare in Champions League i Friedkin vogliono vincere il campionato

Claudio Ranieri ha commentato a DAZN prima della partita contro la Cremonese, spiegando che il desiderio di arrivare in Champions League motiva la squadra. Ha aggiunto che i Friedkin puntano a vincere il campionato e che i giocatori sono determinati a migliorare le loro prestazioni. Ranieri ha sottolineato l'importanza di mantenere alta la concentrazione e di lavorare duramente in vista delle prossime sfide. La squadra si prepara con impegno per il confronto con i lombardi.

Claudio Ranieri apre al ritorno sulla panchina della Roma.

Ranieri rivela che i Friedkin stanno pensando a un ritorno di Francesco Totti alla Roma.

