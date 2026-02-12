Italia la sfida della politica industriale e quella casella da colmare al Mimit
L’Italia si trova a un punto di svolta per la sua politica industriale. Mentre il Paese esporta a livelli record e si conferma quarta potenza mondiale, la produzione industriale fatica a riprendersi. Da oltre tre anni, i dati del settore mostrano una tendenza negativa, lasciando il governo di Giorgia Meloni a dover affrontare la sfida di colmare questa differenza. La questione resta aperta e il Mimit si prepara a intervenire.
Il nostro Paese vive d’industria e i dati legati al settore secondario e della trasformazione presentano, in questi anni, dati contrastanti: da un lato, un record di export che ha reso l’Italia la quarta potenza mondiale del commercio; dall’altro, dati in sofferenza per quanto concerne la produzione industriale, in ribasso per buona parte dei 40 mesi del governo di Giorgia Meloni, che dunque si trova in questo campo a metà del guado. I dati dell’industria. In chiaroscuro anche i dati riportati di recente dall’Istat sulla produzione industriale per il 2025: terzo anno consecutivo di calo su base annua (-0,2% sul 2024), dato reso meno amaro dallo scatto positivo di dicembre (+3,2%) che ha dato speranze per l’avvenire. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Approfondimenti su Italia Industria
Con Pax Silica la politica industriale torna al centro della politica estera. L’analisi di Torlizzi
Con Pax Silica, la politica industriale assume un ruolo strategico nella politica estera, evidenziando l'importanza delle tecnologie e delle risorse nel contesto globale.
Il Mimit stanzia 731 milioni di euro per la ricerca industriale
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha annunciato l’apertura delle candidature per gli Accordi per l’innovazione, destinando 731 milioni di euro alla ricerca industriale.
Ultime notizie su Italia Industria
