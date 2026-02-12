L’Italia si trova a un punto di svolta per la sua politica industriale. Mentre il Paese esporta a livelli record e si conferma quarta potenza mondiale, la produzione industriale fatica a riprendersi. Da oltre tre anni, i dati del settore mostrano una tendenza negativa, lasciando il governo di Giorgia Meloni a dover affrontare la sfida di colmare questa differenza. La questione resta aperta e il Mimit si prepara a intervenire.

Il nostro Paese vive d’industria e i dati legati al settore secondario e della trasformazione presentano, in questi anni, dati contrastanti: da un lato, un record di export che ha reso l’Italia la quarta potenza mondiale del commercio; dall’altro, dati in sofferenza per quanto concerne la produzione industriale, in ribasso per buona parte dei 40 mesi del governo di Giorgia Meloni, che dunque si trova in questo campo a metà del guado. I dati dell’industria. In chiaroscuro anche i dati riportati di recente dall’Istat sulla produzione industriale per il 2025: terzo anno consecutivo di calo su base annua (-0,2% sul 2024), dato reso meno amaro dallo scatto positivo di dicembre (+3,2%) che ha dato speranze per l’avvenire. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Italia, la sfida della politica industriale e quella casella da colmare al Mimit

Con Pax Silica, la politica industriale assume un ruolo strategico nella politica estera, evidenziando l'importanza delle tecnologie e delle risorse nel contesto globale.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha annunciato l'apertura delle candidature per gli Accordi per l'innovazione, destinando 731 milioni di euro alla ricerca industriale.

