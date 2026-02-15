In Italia, la rete dei servizi di salute mentale affronta grandi difficoltà a causa di risorse insufficienti e mancanza di personale. Secondo i dati più recenti, il finanziamento pubblico pro capite nel settore è tra i più bassi d’Europa, e questo limita l’accesso alle cure. Inoltre, il numero di operatori è quasi il 30% sotto agli standard raccomandati, lasciando molte persone senza assistenza adeguata.

La rete dei servizi di salute mentale in Italia è articolata e diffusa su tutto il territorio nazionale ma presenta forti criticità, dal sottofinanziamento – con un investimento pro capite tra i più bassi in Europa – alle carenze di personale, inferiore di quasi il 30% rispetto agli standard. Criticità che si accentuano in alcune regioni, soprattutto del Mezzogiorno. È quanto emerge dal terzo rapporto del Gruppo di lavoro su equità e salute nelle Regioni dell’ Istituto superiore di sanità. Un’attenzione crescente per la salute mentale . “La pubblicazione di questo rapporto coincide con il varo di un piano strutturato di finanziamenti previsto dall’ultima manovra economica che rappresenta, insieme al recente Piano nazionale dedicato alla salute mentale, un primo segnale concreto di attenzione verso questi problemi”, sottolinea il presidente dell’Iss Rocco Bellantone. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Salute mentale in Italia tra sottofinanziamento e carenze di personale

