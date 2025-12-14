Meloni sul palco di Atreju accolta dal coro Giorgia Giorgia lei | Grazie siete meravigliosi

Durante l'evento di Atreju, Giorgia Meloni è stata accolta con entusiasmo dal coro

(Agenzia Vista) Roma, 14 dicembre 2025 "Vedervi così numerosi, orgogliosi, con le vostre-nostre bandiere, mi ripaga di ogni giorno impossibile, di ogni notte passata senza dormire abbastanza, di ogni fine settimana passato a lavorare per fare quello che possiamo fare per questa nostra nazione. Voi siete la risposta più limpida e potente a chi ha il coraggio di raccontarci che la politica è un gioco di palazzo e che gli italiani sono stupidi, e che tanto vale fare come hanno fatto tutti gli altri. Luoghi comuni che il nostro cammino ha smontato uno a uno", lo ha detto Meloni sul palco di Atreju. Iltempo.it

