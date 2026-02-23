Franceschi guida la sfida climatica | 3.400 km² a rischio idrico
Claudio Franceschi, sindaco di Castel Guelfo, assume un ruolo chiave nella gestione delle risorse idriche, portando la sua esperienza nel consiglio di amministrazione del Consorzio della Bonifica Renana. La sua nomina si inserisce in un momento di criticità, con 3.400 km² di territorio a rischio idrico. La decisione mira a rafforzare le strategie di prevenzione e gestione delle emergenze legate all’acqua. La sua presenza potrebbe influenzare le prossime iniziative del consorzio.
Un ruolo strategico per la sicurezza idraulica. La nomina di Claudio Franceschi, sindaco di Castel Guelfo, nel consiglio di amministrazione del Consorzio della Bonifica Renana per il quinquennio 2026-2030 arriva in un momento cruciale per la sicurezza idraulica del territorio. Il Consorzio gestisce un sistema di scoli che copre oltre 3.400 chilometri quadrati tra Bologna e Firenze, con 2.000 chilometri di canali, 22 impianti idrovori e 26 casse di espansione. Franceschi sottolinea l’urgenza di affrontare i cambiamenti climatici e promuovere una gestione integrata delle risorse idriche, con interventi infrastrutturali innovativi e una collaborazione rafforzata tra istituzioni, imprese agricole e cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu
