Zona distretto aretina nominato alla guida il dottor Roberto Franceschi

Il dottor Roberto Franceschi è stato nominato nuovo direttore della Zona distretto aretina, incarico a partire dal 1° gennaio 2026. Con una consolidata esperienza nel settore, Franceschi guiderà le attività e i servizi della zona, garantendo continuità e attenzione alle esigenze della comunità locale. La nomina rappresenta un passo importante per il territorio, puntando a un’ulteriore crescita e miglioramento dei servizi offerti.

