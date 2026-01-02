Zona distretto aretina nominato alla guida il dottor Roberto Franceschi
Il dottor Roberto Franceschi è stato nominato nuovo direttore della Zona distretto aretina, incarico a partire dal 1° gennaio 2026. Con una consolidata esperienza nel settore, Franceschi guiderà le attività e i servizi della zona, garantendo continuità e attenzione alle esigenze della comunità locale. La nomina rappresenta un passo importante per il territorio, puntando a un’ulteriore crescita e miglioramento dei servizi offerti.
È il dottor Roberto Franceschi il nuovo direttore di Zona distretto aretina. Franceschi ha assunto l'incarico dal primo gennaio 2026. La nomina è avvenuta a seguito di selezione e assunta con l'intesa della Conferenza integrata dei sindaci della zona aretina. Dal 2 luglio scorso fino alla nomina.
