crisi climatica e danni incentivi a rischio

La crisi climatica sta portando a un aumento dei danni e a un ridimensionamento delle coperture assicurative. Cna Fermo ha organizzato un incontro con le imprese per discutere delle recenti modifiche alle polizze catastrofali e delle opportunità e rischi legati agli incentivi e alle agevolazioni attualmente disponibili.

Polizze catastrofali senza copertura a rischio incentivi e agevolazioni: Cna Fermo incontra le imprese. È un percorso senza fine quello che si trovano davanti le aziende, alle prese con la modifica della normativa. "Senza una polizza catastrofale adeguata, le imprese rischiano di perdere l’accesso a contributi, agevolazioni e strumenti di sostegno pubblico, incluso il Fondo di Garanzia per le Pmi, spiega Andrea Caranfa, segretario Cna di Fermo, Un rischio concreto, introdotto dalla Manovra 2024 e rafforzato dal nuovo Codice degli incentivi, che rende obbligatoria la copertura assicurativa contro calamità naturali ed eventi catastrofali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La crisi climatica continua a colpire l’Italia, con la Sicilia tra le regioni più esposte.

Argomenti discussi: Uragano Harry, Greenpeace: Governo non può più rinviare la transizione, servono misure strutturali di contrasto e adattamento alla crisi climatica; Clima 2025: le principali evidenze dal Rapporto Copernicus; Sicilia, Sardegna e Calabria: la tempesta perfetta dell’indifferenza e della crisi climatica; Il costo sociale del carbonio: gli impatti sull’oceano quasi raddoppiano i danni economici della CO?.

Un miliardo di danni in Sicilia, la tempesta Harry richiede una riflessione sulla nostra vulnerabilità climaticaArriva la prima stima, sommaria, dei costi del maltempo che ha colpito anche Sardegna e Calabria. Per l’Italia è il momento di iniziare una nuova riflessione sulla vulnerabilità climatica, bruscamente ... editorialedomani.it

Il sud Italia al punto di rottura: l’allarme del CSCC sulla crisi climaticaDa tempo il CSCC mette in evidenza che le regioni meridionali d’Italia sono diventate il punto di rottura dei cambiamenti climatici. ecoincitta.it

