crisi climatica e danni incentivi a rischio

La crisi climatica sta portando a un aumento dei danni e a un ridimensionamento delle coperture assicurative. Cna Fermo ha organizzato un incontro con le imprese per discutere delle recenti modifiche alle polizze catastrofali e delle opportunità e rischi legati agli incentivi e alle agevolazioni attualmente disponibili.

Polizze catastrofali senza copertura a rischio incentivi e agevolazioni: Cna Fermo incontra le imprese. È un percorso senza fine quello che si trovano davanti le aziende, alle prese con la modifica della normativa. "Senza una polizza catastrofale adeguata, le imprese rischiano di perdere l’accesso a contributi, agevolazioni e strumenti di sostegno pubblico, incluso il Fondo di Garanzia per le Pmi, spiega Andrea Caranfa, segretario Cna di Fermo, Un rischio concreto, introdotto dalla Manovra 2024 e rafforzato dal nuovo Codice degli incentivi, che rende obbligatoria la copertura assicurativa contro calamità naturali ed eventi catastrofali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

