Francesca Lollobrigida verso il ritiro | i Mondiali l’ultimo atto

Francesca Lollobrigida si avvicina al ritiro dopo aver conquistato due ori olimpici nei 3000 e 5000 metri, ma la causa principale resta il suo affaticamento fisico. La pattinatrice ha già annunciato di voler valutare attentamente il suo futuro e potrebbe decidere di smettere dopo i prossimi Mondiali. La decisione dipenderà dai risultati e dalla volontà di continuare a competere a livello internazionale. La prossima gara potrebbe essere il suo ultimo appuntamento.

Pattinaggio di veloc8tà, dopo i due ori olimpici nei 3000 e nei 5000 metri, Lollobrigida potrebbe dire basta. I successi di Milano-Cortina sono stati il coronamento di una carriera costruita con disciplina e sacrificio, ma potrebbe essere anche gli ultimi. Per Francesca Lollobrigida potrebbe aprirsi un nuovo capitolo della vita, lontano dalle piste. L’azzurra, come raccontato a La Gazzetta dello Sport, ha lasciato intendere che i Mondiali allround di inizio marzo potrebbero rappresentare la sua ultima gara da professionista. Le priorità, dopo anni vissuti inseguendo cronometri e podi, stanno cambiando. 🔗 Leggi su Sportface.it

Francesca Lollobrigida verso il ritiro: "Penso di allargare la famiglia"

Chi è Francesca Lollobrigida sui pattini da quando aveva 14 mesi: la parentela con Gina e il ritiro già immaginato

Francesca Lollobrigida verso il ritiro: Penso di allargare la famiglia

Francesca Lollobrigida, il padre Maurizio: «Ha trasmesso un sorriso capace di sciogliere il ghiaccio»Maurizio Lollobrigida è un papà orgoglioso. Sua figlia Francesca ha vinto due ori olimpici nel pattinaggio di velocità su pista lunga al termine di un percorso iniziato ... ilgazzettino.it

Altre tre medaglie azzurre ieri a @milanocortina26, che portano il totale a 30! Applausi per Dorothea Wierer e Francesca Lollobrigida che sfiorano il podio nelle mass start olimpiche di biathlon e pattinaggio di velocità! bit.ly/4rXm8vg bit.ly/4s9NhLL x.com