Francesca Lollobrigida verso il ritiro | Penso di allargare la famiglia

Francesca Lollobrigida annuncia l’intenzione di lasciare la competizione dopo aver vinto due medaglie d’oro olimpiche sui 3000 e 5000 metri. La campionessa spiega che desidera dedicarsi alla famiglia, anche se non ha ancora deciso se smettere definitivamente. La decisione deriva dalla voglia di dedicare più tempo alla vita privata, lasciando aperta la possibilità di future scelte. La atleta si prepara ai prossimi Mondiali allround di marzo.

Dopo aver conquistato due ori olimpici sui 3000 e sui 5000, Francesca Lollobrigida, attraverso le colonne della Gazzetta dello Sport, paventa l’ipotesi di un ritiro agonistico dopo i Mondiali allround di inizio marzo, per dedicarsi alla famiglia. Per l’azzurra le priorità potrebbero diventare altre ed i Mondiali potrebbero segnare l’addio perfetto: “ Ho dato tutto, vorrei allargare la famiglia. Tra due weekend in quella Mecca della pista lunga che è Heerenveen, nei Paesi Bassi, farò i Mondiali allround: partiremo già domenica. È l’unica rassegna nella quale non ho vinto medaglie “. La Thialf di Heerenveen potrebbe essere la pista ideale per il ritiro agonistico: “Sarà soprattutto una festa, quel pubblico stravede per il pattinaggio di velocità e per tutti i suoi campioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

Chi è Francesca Lollobrigida sui pattini da quando aveva 14 mesi: la parentela con Gina e il ritiro già immaginatoLa giovane pattinatrice italiana Francesca Lollobrigida ha appena conquistato la prima medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Gabriel Garko e la fake-news di un figlio con il marito Giorgio: "Non ho intenzione di allargare la famiglia"Gabriel Garko ha deciso di intervenire dopo aver letto notizie false su un presunto figlio con il marito Giorgio.

