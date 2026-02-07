La giovane pattinatrice italiana Francesca Lollobrigida ha appena conquistato la prima medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. È salita sul podio vincendo i 3.000 metri femminili di pattinaggio di velocità, portando a casa un successo storico per l’Italia. Dalla sua infanzia, trascorsa sui pattini già a 14 mesi, ha dimostrato di avere talento e determinazione. Ora si gode il trionfo, anche se ha già in mente il ritiro, che immagina già nel futuro.

La prima medaglia d’oro italiana a Milano Cortina 2026 è Francesca Lollobrigida, vincitrice dei 3.000 metri femminili di pattinaggio di velocità. Nata a Frascati il 7 febbraio 1991, l’azzurra ha raggiunto il punto più alto della sua splendida carriera nel giorno in cui compie 35 anni. Pronipote della celebre attrice Gina Lollobrigida, ha deciso di intraprendere la carriera sportiva fin da bambina. Questa passione l’ha ereditata dal padre Maurizio, il suo punto di riferimento tecnico, nonché più volte medagliato e recordman sui 50km. Lo speed skating è uno sport di famiglia, tanto che la neo-campionessa olimpica ha messo i pattini per la prima volta a soli 14 mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chi è Francesca Lollobrigida sui pattini da quando aveva 14 mesi: la parentela con Gina e il ritiro già immaginato

Francesca Lollobrigida è un'atleta italiana specializzata nel pattinaggio di velocità, medagliata olimpica e protagonista in vista di Milano-Cortina 2026.

Francesca Lollobrigida torna a gareggiare a soli quattro mesi dal parto.

