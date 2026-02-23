Frana a Niscemi al via i primi contributi per le famiglie sfollate

Una frana a Niscemi ha costretto molte famiglie a lasciare le proprie case, causando disagi e incertezze. In risposta, il governo ha avviato il rilascio di 252 contributi economici destinati agli sfollati, per aiutarli a far fronte alle spese urgenti. Questo intervento mira a sostenere le persone colpite, che si trovano senza un tetto e devono affrontare un periodo difficile. Le prime somme sono state già distribuite alle famiglie più vulnerabili.

ABBONATI A DAYITALIANEWS In pagamento 252 sostegni economici. La settimana si apre con una notizia positiva per le famiglie costrette a lasciare le proprie case a Niscemi dopo la frana che ha reso inaccessibili centinaia di abitazioni nella zona rossa. Sono infatti in pagamento i primi 252 contributi, pari a circa 800 euro per ciascun nucleo familiare, destinati a sostenere chi è stato evacuato a causa dell'emergenza. Altri 190 contributi in arrivo. Restano ancora 190 contributi da erogare, ma l'obiettivo è chiudere rapidamente l'intera procedura. A sottolinearlo è il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha evidenziato come il risultato sia stato raggiunto in tempi brevi grazie alla collaborazione tra la Regione, attraverso il Dipartimento della Protezione Civile, e il Comune di Niscemi.