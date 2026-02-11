Niscemi | Regione Sicilia eroga fondi a famiglie sfollate per frana da 400 a 600 euro Alloggi Iacp disponibili

La Regione Sicilia ha annunciato un aiuto concreto per le famiglie sfollate a Niscemi, dopo la frana che ha colpito il paese. Ogni famiglia riceverà tra 400 e 600 euro, in base alla composizione del nucleo familiare. Sono disponibili anche alloggi Iacp per chi ha perso la casa. La decisione mira a dare un sostegno immediato alle persone colpite dal disastro naturale.

La Regione Siciliana interviene a seguito della frana che ha colpito Niscemi, in provincia di Caltanissetta, stanziando un contributo di almeno 400 euro per ogni famiglia sfollata, con possibilità di arrivare fino a 600 euro a seconda della composizione del nucleo familiare. L'annuncio è stato dato dal Presidente della Regione Renato Schifani al termine di una riunione operativa con il sindaco Massimiliano Conti e le autorità competenti, tra cui Protezione Civile, Esercito, Guardia di Finanza e Carabinieri. L'obiettivo è fornire un sostegno immediato alle persone colpite dall'emergenza. L'intervento della Regione Siciliana si concretizza in un'ordinanza che prevede l'erogazione di un contributo economico diretto ai nuclei familiari che hanno perso la casa a causa della frana.

