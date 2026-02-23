Fotografia e teatro trasformano la Val Seriana in un mosaico di storie, grazie allo spettacolo «Sèntérdesmèss» e alla mostra «ALPIMAGIA». La causa è la volontà di condividere le tradizioni e le testimonianze della montagna, coinvolgendo il pubblico con immagini e performance dal vivo. La manifestazione si svolge in vari luoghi della valle, attirando residenti e visitatori interessati a scoprire il patrimonio culturale locale. La partecipazione cresce di giorno in giorno.

Articolo. Lo spettacolo «Sèntérdesmèss» e la mostra «ALPIMAGIA», promossi da Fondazione Ravasio, raccontano la valle e la montagna tra testimonianze, tradizioni e riti Le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 non sono solo sport e medaglie. Accanto alle piste da sci e ai palazzetti del ghiaccio, Regione Lombardia ha promosso una serie di iniziative che, sì, competono, ma per la valorizzazione territoriale, sociale e culturale: le «Olimpiadi della Cultura». Nel palinsesto, Fondazione Ravasio-Museo del Burattino ETS presenta «ALPIMAGIA – Sèntérdesmèss», un percorso fotografico e teatrale che vuole interrogarsi sul senso di vivere la montagna oggi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Dalla Regione 14,3 milioni di euro per trenta opere in Val Seriana e Val di Scalve: “Contro lo spopolamento della montagna”La Regione mette a disposizione 14,3 milioni di euro per finanziare trenta opere in Val Seriana e Val di Scalve.

Balduzzi: “Punto al rilancio di Clusone, determinante la viabilità della Val Seriana”Balduzzi si presenta come candidato a Clusone con l’obiettivo di favorire il rilancio della città, evidenziando l’importanza della viabilità della Val Seriana.

