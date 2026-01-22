Balduzzi | Punto al rilancio di Clusone determinante la viabilità della Val Seriana

Balduzzi si presenta come candidato a Clusone con l’obiettivo di favorire il rilancio della città, evidenziando l’importanza della viabilità della Val Seriana. Ricorda il suo legame con la comunità e si impegna a contrastare il declino di Clusone, lavorando per migliorare le condizioni di vita e lo sviluppo locale. La sua candidatura nasce dalla volontà di contribuire a un futuro più sostenibile e stabile per la città e i suoi cittadini.

Clusone. “Mi sento in debito con questa comunità che mi ha sempre sostenuto da studente ad amministratore e da professionista: mi candido per arrestare un declino di Clusone che è sotto gli occhi di tutti e punto al rilancio”. Giuseppe Balduzzi, 67 anni, stimato veterinario – professione che esercita da 40 anni – sposato e padre di due figli si è presentato giovedì sera come candidato sindaco del capoluogo baradello. “La politica la mastico da quando sono giovane, sono stato nelle fila della Democrazia Cristiana negli anni Ottanta e Novanta, dopo Tangentopoli mi sono allontanato per seguire la mia professione” afferma nel corso della serata al ristorante La Bussola di Clusone dove è stata presentata la sua lista: “Clusonesì”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

